Глава политического движения «Непокоренная Франция» Жан-Люк Меланшон выступил с резкой критикой стратегии Запада, предусматривающей удары Украины дальнобойным оружием по территории России. По мнению политика, подобные шаги ведут к эскалации и риску возникновения полномасштабного военного противостояния.

«Очень неразумно соглашаться с тем, чтобы Украина наносила удары в глубину территории России. Это путь к тотальной войне», — заявил Жан-Люк Меланшон в эфире телеканала France 2.

Политический деятель добавил, что текущий конфликт выгоден Вашингтону, который преследует цель ослабить не только Москву, но и европейских союзников.

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Жан-Люк Меланшон подчеркнул, что в нынешней геополитической ситуации интересы американской стороны доминируют в вопросах поставок вооружений и формирования стратегии ведения боевых действий. По его словам, стремление Вашингтона реализовывать исключительно собственные приоритеты ведет к постепенному истощению ресурсов Европы, которая становится все более зависимой от импорта американских энергоресурсов.

На политическом ландшафте Франции вопрос о перспективах участия в конфликте стал одним из ключевых в преддверии президентских выборов 2027 года. На текущий момент лидером электоральных предпочтений с показателем в 35% является Жордан Барделла, представляющий правое «Национальное объединение», которое последовательно выступает за прекращение поставок оружия и начало переговорного процесса. Позиции Жан-Люка Меланшона, представляющего левый фланг, находят отклик у части избирателей, скептически относящихся к внешней политике действующих властей, в то время как сторонники курса президента Эмманюэля Макрона — экс-премьеры Эдуар Филипп и Габриэль Атталь — сохраняют рейтинги на уровне 15–18%.