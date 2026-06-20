Названо число сбитых за ночь украинских дронов

В ночь с 19 на 20 июня российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 187 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Атака отражалась дежурными расчётами ПВО с 20:00 до 07:00 по московскому времени. Беспилотники сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Тульской, Липецкой, Ростовской, Воронежской, Астраханской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и над акваториями Черного и Азовского морей.

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В Минобороны РФ подчеркнули, что все цели были своевременно обнаружены и поражены штатными средствами ПВО. Данных о разрушениях или пострадавших от упавших обломков на земле не приводится.

Всего с начала специальной военной операции, по официальным данным ведомства, уничтожены сотни тысяч беспилотников, а также значительное количество авиационной и бронетанковой техники противника. Ночная атака стала одной из самых массированных за последнее время.