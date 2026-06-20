Политолог Алекс Крайнер в эфире YouTube-канала Glenn Diesen заявил, что руководству крупнейших стран Евросоюза (ЕС) якобы необходим конфликт с Россией, чтобы удержаться у власти.

© Лента.ру

«Если бы они только могли поддерживать войну с Россией, при этом не важно, выиграют они или нет — а они не смогут победить — это сняло бы все проблемы», — заявил он.

По словам эксперта, власти некоторых европейских стран пытаются усиливать напряженность, чтобы переключить внимание граждан с внутренних трудностей, а затем объяснять свои действия необходимостью противостояния с Москвой.

В России высказались о роли Европы в переговорах по Украине

Ранее Крайнер заявил, что западные страны хотят сделать из Прибалтики новый фронт в конфликте против России. Он напомнил, что ранее Запад уже потерпел неудачу, пытаясь открыть второй фронт против России. Тогда им тоже должна была выступить Прибалтика, однако этим планам помешал приход Дональда Трампа к власти в США.