Система ПВО уничтожила летевший к Москве БПЛА

Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник, 22 июня, сообщил, что силами противовоздушной обороны (ПВО) на подлете к столице был ликвидирован вражеский беспилотный летательный аппарат (БПЛА).

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— Силами ПВО Минобороны уничтожен БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал он в своем канале в мессенджере МАКС.

21 июня глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что четыре человека погибли, 28 ранены в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Керченский полуостров.

19 июня временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что в результате удара беспилотника Вооруженных сил Украины по городу Трубчевску ранения получил 11-летний ребенок.