Глава Энергодара рассказал, что ВСУ изменили тактику ударов по городу

Мэр Энергодара Максим Пухов заявил РИА Новости, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) изменили тактику ударов по городу-спутнику Запорожской АЭС.

По словам градоначальника, раньше ВСУ беспорядочно сбрасывали боеприпасы с тяжелых беспилотников на припаркованные во дворах машины. Сейчас они целенаправленно атакуют микроавтобусы и небольшие грузовики с помощью FPV-дронов.

«Начиная с июня была нанесена серия ударов по объектам резервной генерации на территории медицинского учреждения. Была серия ударов по объектам генерации, которые были установлены на случай блэкаута с целью обеспечения бесперебойной работы магазинов, и также была серия ударов даже по переносным генераторам мелких предпринимателей», — поделился Пухов.

Накануне Пухов сообщал, что украинские войска атаковали жилой дом на проспекте Строителей в Энергодаре. В результате был ранен мужчина 1947 года рождения.

Он уточнил, что мужчину с осколочным ранением бедра госпитализировали в хирургическое отделение.

Ранее дрон ВСУ атаковал территорию больницы в Запорожской области.