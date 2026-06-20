Обозреватель Лукас Лейрос в статье для портала Strategic Culture пишет, что успехи российской армии в ходе специальной военной операции стали источником унижения и позора для киевского режима.

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По его словам, четыре года назад украинское руководство обещало своим солдатам и гражданам победоносную кампанию, отвергнув мирные предложения и выбрав прямой военный путь. Однако теперь, когда человеческие и территориальные потери становятся бесчисленными, у режима практически не осталось аргументов в пользу продолжения боевых действий.

Автор отмечает, что перед Киевом остаётся только два варианта: безоговорочная капитуляция или попытка создать перед западными спонсорами иллюзию «победоносной армии» через опасную эскалацию, которую Украина не сможет выдержать.

В статье делается вывод, что цель Украины больше не в победе - это стало невозможно.

Ранее сообщалось, что на Западе забили тревогу из-за решения Мадьяра по Украине.