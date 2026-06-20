Эксперт рассказал о положении сил РФ в районе Константиновки

Военный эксперт Андрей Марочко рассказал ТАСС, что российские войска контролируют большую часть Константиновки в Донецкой народной республике (ДНР).

По его словам, российские бойцы за последние несколько недель серьезно продвинулись в районе населенного пункта.

«Мы сначала вышли на юго-восточные окраины, потом взяли под уверенный контроль восточные окраины и сейчас уже юго-западнее начинаем продвигаться. Также наши военнослужащие уже отмечены на северо-западных окраинах Константиновки, следовательно, большая часть населенного пункта уже под уверенным нашим контролем», — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что остальные участки в районе Константиновки находятся под огневым контролем российских военных.

Марочко рассказал об укреплении ВСУ обороны Славянска

18 июня Минобороны РФ продемонстрировало трофейное оружие и нашивки, захваченные в ходе боев за Константиновку в ДНР.

Командир штурмовой роты 1465-го мотострелкового полка группировки «Южная» с позывным Яриус на видео рассказал, что среди трофеев — пистолеты, различное стрелковое оружие и боекомплекты. Есть образцы иностранного производства. Найдено также оборудование для управления БПЛА и FPV-дронов, которое, по его словам, пригодится и для собственных полетов в будущем.

На видеозаписи также видны захваченные нашивки украинских военнослужащих, среди которых отмечен символ Украинской повстанческой армии (организация запрещена в России).

Ранее ВС России освободили населенный пункт Рай-Александровка в ДНР.