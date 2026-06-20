ВСУ атаковали грузовики с продуктами для мирных жителей

Глава Каховского округа Херсонской области Павел Филипчук сообщил в своём Telegram-канале, что украинские беспилотные летательные аппараты атаковали два грузовика, перевозившие продукты для мирных жителей в посёлке городского типа Любимовка.

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"В Любимовке прямо во время нашего объезда дроны обстреляли два грузовика с продуктами. Слава Богу, все живы", - сообщил он.

Филипчук также добавил, что за последние несколько дней Вооружённые силы Украины нанесли значительный ущерб социальной инфраструктуре округа: уничтожен Любимовский дом культуры, сельская библиотека, обстреляно здание Коробковского территориального отдела, а также повреждены жилые дома и другие постройки. Имеются пострадавшие среди гражданского населения.

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