Над Калужской областью уничтожили восемь украинских БПЛА

Силы ПВО уничтожили восемь украинских беспилотников над территорией Калужской области. Предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Владислав Шапша в "Максе".

"В течение дня силами ПВО уничтожены еще восемь БПЛА над территорией Боровского, Износковского, Кировского и Сухиничского муниципальных округов, а также на окраине Калуги", - написал он.

По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.