На пляже в Турции нашли второй за пять дней беспилотник

Второй за последние пять дней беспилотный летательный аппарат (БПЛА) обнаружили в Турции на пляже в черноморской провинции Бартын. Об этом сообщает агентство IHA.

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Аппарат нашли на пляже Чакраз в районе города Амасра, уточнили в издании.

«Прибывшие на место сотрудники жандармерии оцепили территорию и установили, что боеприпасов на аппарате нет», — говорится в материале.

Беспилотник отправили в столицу республики Анкару для дальнейшего изучения.

14 июня дрон в боевом снаряжении обнаружили в Турции на пляже Капысую на побережье Черного моря между провинциями Бартын и Кастамону.

Сотрудники турецких правоохранительных органов эвакуировали пляж, в районе обнаружения беспилотника приняли усиленные меры безопасности. На место инцидента были вызваны саперы.