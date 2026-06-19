Экипажи российских истребителей-бомбардировщиков Су-34 успешно поразили объекты вооруженных сил Украины, используя авиабомбы ФАБ-500, сообщило Минобороны.

Экипажи российских истребителей-бомбардировщиков Су-34 успешно поразили объекты вооруженных сил Украины, используя авиабомбы ФАБ-500, оснащенные универсальным модулем планирования и коррекции, передает Минобороны России.

Средства объективного контроля зафиксировали точное попадание по заданным целям. В частности, в районе населенного пункта Уланово Сумской области был полностью разрушен автомобильный мост, игравший важную роль в логистике противника.

Кроме того, в Харьковской области, неподалеку от Моначиновки, российская авиация нанесла удар по пункту управления беспилотниками. В результате атаки было ликвидировано до 20 военнослужащих украинской армии.

Накануне Воздушно-космические силы России поразили пункты дислокации украинских войск в Харьковской области авиабомбами ФАБ-500.

В тот же день российский истребитель-бомбардировщик Су-34 уничтожил четыре расчета беспилотников в Сумской области.

В пятницу экипаж Су-34 применил тяжелую авиационную бомбу ФАБ-3000 для ликвидации укрытия солдат противника в ДНР.