Армии Израиля приказали прекратить огонь в Ливане

Израильские войска, действующие в Ливане против отрядов шиитской организации "Хезболлах", получили приказ прекратить огонь. Об этом сообщил телеканал N12.

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По его информации, такое указание дали премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны страны Исраэль Кац, и приказ доведен до армейских подразделений на местах. Вместе с тем, согласно этому распоряжению, израильская армия продолжит удерживать в Южном Ливане занятые ею позиции вдоль так называемой желтой линии.

Это решение принято властями Израиля "после координации с Соединенными Штатами", отмечает N12.

В Пентагоне ответили на заявление Ирана о закрытии Ормузского пролива

Ранее 20 июня центральный штаб ВС Ирана заявил, что Тегеран закрывает Ормузский пролив из-за продолжающихся ударов Израиля по территории Ливана в нарушение заключенного меморандума с США. До этого, 19 июня, израильская армия активизировала свои действия в Ливане, атаковав множество объектов "Хезболлах" в ряде районов республики. Власти еврейского государства заявили, что это делается в ответ на удары по израильским военным в Южном Ливане и обстрелы северных районов Израиля.