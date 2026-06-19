Зеленский рассказал о неожиданном решении США по украинским ракетам

США впервые положительно отнеслись к идее выдачи лицензий на производство украинских ракет. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский, передает «Униан» в Telegram.

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«Зеленский заявил, что США впервые положительно отнеслись к идее лицензий на производство украинских ракет», — сказано в материале.

По словам политика, Киев поднимал этот вопрос еще при администрации экс-президента Джо Байдена, однако тогда поддержки не получил. Он также подчеркнул, что вопрос развития украинского ракетного производства обсуждался на встречах с западными партнерами в рамках саммита G7.