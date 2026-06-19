МАГАТЭ запросило дополнительную информацию об атаках на Энергодар

В среду, 17 июня, один работник ЗАЭС погиб, один пострадал в результате налёта украинских БПЛА на город – спутник Запорожской атомной электростанции, заявили в «Росатоме».

«Международное агентство по атомной энергии проинформировано об атаках. Запрашиваем дополнительную информацию об обстоятельствах произошедшего», — говорится в заявлении МАГАТЭ.

Там добавили, что работы по восстановлению основной линии электропередачи «Днепровская» начались сегодня в рамках локального режима прекращения огня.