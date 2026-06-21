Армия Израиля заявила о готовности к возобновлению боев в Ливане

Начальник Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) генерал-лейтенант Эяль Замир охарактеризовал как хрупкое объявленное в Ливане прекращение огня и приказал военным поддерживать высокий уровень готовности к возобновлению боевых действий.

Соответствующее заявление он сделал во время посещения израильских подразделений, дислоцированных на юге Ливана.

"Объявленное прекращение огня является хрупким, и мы должны поддерживать высокий уровень готовности к возобновлению боевых действий, устранению угроз и быстрому переходу к возобновлению операций в случае необходимости", - сказал он.

"Все ресурсы ЦАХАЛ направлены на эту задачу", - добавил начальник Генштаба, чьи высказывания распространила армейская пресс-служба.