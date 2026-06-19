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Над Черным морем заметили самолет-разведчик США

Андрей Дуванов

В небе над Черным морем заметили самолет-разведчик США. Об этом сообщает РИА Новости.

Над Черным морем заметили самолет-разведчик США
© Global Look Press

Источник утверждает, что самолет вылетел из румынского города Констанца, после чего сделал два круга над Черным морем. При этом самолет пролетел мимо Крыма.

Уточняется, что замеченный самолет — переоборудованный под нужды радиолокационной разведки бизнес-джет Bombardier Challenger 650. Всего было выпущено два таких воздушных судна. Они предназначены для перехвата, записи и расшифровки данных на большом расстоянии.

Ранее американский самолет-разведчик пролетел вдоль российских границ на Балтике.