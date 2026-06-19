В небе над Черным морем заметили самолет-разведчик США. Об этом сообщает РИА Новости.

Источник утверждает, что самолет вылетел из румынского города Констанца, после чего сделал два круга над Черным морем. При этом самолет пролетел мимо Крыма.

Уточняется, что замеченный самолет — переоборудованный под нужды радиолокационной разведки бизнес-джет Bombardier Challenger 650. Всего было выпущено два таких воздушных судна. Они предназначены для перехвата, записи и расшифровки данных на большом расстоянии.

Ранее американский самолет-разведчик пролетел вдоль российских границ на Балтике.