На Украине прокомментировали сообщения о новом плане перемирия

У Киева нет планов по ограниченному прекращению огня, которое России и Украине якобы может предложить США. Сообщения о новом плане перемирия прокомментировал неназванный украинский дипломатический источник, передает в Telegram издание «РБК-Украина».

«У Украины нет идей о заключении ограниченного перемирия с Россией», — приводятся в публикации слова собеседника.

Ранее издание The Economist сообщило, что неформальные переговоры США с Россией и Украиной возобновились. Одной из обсуждаемых идей в рамках урегулирования конфликта является прекращение огня в два этапа. Сначала предполагается ограничение боевых действий зоной в 50-70 км по обе стороны линии фронта, а затем более широкое соглашение.

14 июня помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков заявил, что спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер приедут в Россию в ближайшее время. Кроме того, в тот же день президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Дональдом Трампом.