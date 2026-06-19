Группа сенаторов из США (от обеих партий) внесла законопроект, позволяющий Украине использовать замороженные активы Центробанка и другие российские суверенные активы для закупки военного оборудования, следует из заявления офиса сенатора Тима Кейна.

© Московский Комсомолец

В МИД России не раз называли заморозку российских активов на Западе воровством.

Известно, что действующий закон «О восстановлении экономического процветания и возможностей для украинцев» (REPO Act) уже разрешает конфисковывать замороженные суверенные активы РФ под юрисдикцией США и передавать их Киеву в качестве помощи.

Новый законопроект, о котором сообщает сенатор, получил название «Закон об изъятых активах для обеспечения боевой техники и готовности» (SABER Act). Он должен расширить действующий закон REPO Act и добавить к разрешенным целям закупку военного оборудования для ВСУ.

Между тем Трамп утверждал, что США перестали передавать Украине военную помощь напрямую, а продают оружие НАТО, которое страны Североатлантического альянса отправляют Киеву.