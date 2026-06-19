Огромное облако дыма поднялось после взрыва боеприпасов для украинских БПЛА

Операторы "Рубикона" уничтожили пункт управления гексакоптерами типа "Баба Яга" ВСУ и склад, где хранились боеприпасы для них. Как сообщается в обнародованных видеоматериалах, разведка объекта и объективный контроль проводимых действий осуществлялся бойцами 61-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Северного флота.

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В населенном пункте Анновка, на временно оккупированной территории ДНР, была замечена активность вражеских беспилотников. Один из них после вылета вернулся обратно и приземлился прямо на улице. Из дома напротив выбежал вражеский военнослужащий, взял его на руки и занес в строение.

После получения этой информации цель решено было атаковать. Как отмечает канале "Осведомитель", для удара по ней использовали легкий дрон-камикадзе БМ-35.

Точное попадание в склад, где находились боеприпасы, подвешиваемые к БПЛА "Баба-Яга", привело к детонации. Мощный взрыв, поднявший облако на высоту в несколько десятков метров, полностью уничтожил объект и находившихся там боевиков формирований киевского режима.