В пятницу, 19, июня, в Минобороны России сообщили о ликвидации укреплений и взятии опорных пунктов ВСУ. «Рамблер» собрал главные заявления российских военных.

Взятие опорного пункта в Запорожской области

Подразделения Ивановского соединения ВДВ взяли под контроль опорный пункт ВСУ на ореховском направлении, рассказали в Минобороны. Позиции были обнаружены в лесу во время воздушной разведки.

Перед продвижением пехоты операторы FPV-дронов нанесли упреждающие удары по огневым точкам. После этого штурмовики провели зачистку блиндажей и закрепились на новых рубежах. Всё это нарушило плановую смену подразделений и логистику ВСУ на этом участке.

Удар по ВСУ под Добропольем

Экипаж танка Т-80БВМ ликвидировал укрепленный пункт ВСУ на добропольском направлении, сообщили в Минобороны России. Замаскированные огневые точки ВСУ, мешавшие продвижению пехоты, ранее выявили разведчики.

Танкисты вели огонь из 125-миллиметровой пушки с закрытых позиций по навесной траектории. Это позволило поразить сложные цели, разрушить долговременные укрепления ВСУ и обеспечить выход штурмовых групп на новые рубежи.

Применение роботов против ВСУ

Военные подразделения радиационной, химической и биологической защиты группировки войск «Центр» задействовали в боевой работе наземных роботов типа «Курьер». Комплексы использовались для постановки аэрозольных завес во время продвижения штурмовиков на добропольском направлении, рассказали в Минобороны РФ.

Использование искусственного тумана позволило скрыть маршруты движения личного состава и техники от ВСУ, а также снизить риски ударов беспилотников. Операторы управляли роботами дистанционно по радио- и оптоволоконным каналам.

Детали о взятии Нового Донбасса

Морпехи 177-го гвардейского полка группировки «Центр» поделились деталями операции, в результате которой поселок Новый Донбасс в ДНР перешел под контроль ВС РФ. Перед началом движения пехоты артиллерия и операторы беспилотников провели доразведку и нанесли удары по укреплениям ВСУ. Продвижение осложняли инженерные заграждения, противотанковые рвы и проволочные препятствия в районе поселка.

«Зная об этом, начали соответствующую подготовку личного состава. На полигонах отрывали точные макеты инженерных заграждений, применяемых противником, и тренировали личный состав их преодолевать», - рассказал командир роты, военный с позывным «Август».

Он добавил, что российский военный с позывным «Немо» в одиночку зачистил опорный пункт ВСУ. В Минобороны подчеркнули, что переход Нового Донбасса под контроль открывает возможности для дальнейшего движения в сторону Доброполья.

Обстановка в Константиновке

Артиллеристы ВС РФ поразили пункт временной дислокации ВСУ в Константиновке, сообщили в Минобороны. Объект был обнаружен расчетами воздушной разведки 6-й мотострелковой дивизии.

Координаты цели были переданы расчету 152-миллиметровой гаубицы «Гиацинт-Б». Объект был ликвидирован.

Операция танкистов

Танкисты группировки войск «Восток» нанесли удары по укрепленным позициям ВСУ в Днепропетровской области, рассказали в Минобороны РФ. Информацию о точках размещения личного состава ВСУ танкисты получили от разведывательного расчета беспилотников.

Танки отправились на огневые рубежи под постоянным контролем воздушной разведки, которая проверяла дороги на наличие мин. В результате скоординированной работы долговременные защитные сооружения ВСУ были разрушены.

Срыв ротации ВСУ под Красным Лиманом

Операторы российских FPV-дронов пресекли попытки ВСУ переместить личный состав в районе Красного Лимана в ДНР. Ударные беспилотники использовались для контроля лесополос и дорог, рассказали в Минобороны.

Средства объективного контроля зафиксировали прямые попадания по укрытиям и автомобильной технике ВСУ. Военные подчеркнули, что систематическое применение дронов-камикадзе позволяет ограничивать логистику, подвоз боеприпасов и смену подразделений ВСУ на этом участке.