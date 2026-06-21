Экипаж Су-34 настиг бежавших из Красного Лимана боевиков

Экипаж Су-34 ВКС РФ ударил по украинским боевикам, бежавшим из Красного Лимана и его окрестностей. Кадры боевой работы показало Минобороны РФ.

На противника сбросили авиабомбы ФАБ-1500. Уничтожено до 30 военнослужащих ВСУ из состава 63-й отдельной механизированной бригады.

Также прилетело по зданию нефункционирующего бывшего пансионата в Щурово, которое враг использовал как пункт временной дислокации.

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В результате авиаудара уничтожено до 30 боевиков из состава 63 омбр ВСУ, что подтверждается кадрами объективного контроля с беспилотных летательных аппаратов.

Ранее Минобороны показало кадры ударов российской армии по объектам ТЭК Украины с помощью дронов «Гербера».

Материал подготовили Константин Денисов и Николай Баранов.