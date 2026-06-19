В Минске сделали заявление об атаке ВСУ на автобус под Брянском

Минск, как заявил постоянный представитель Белоруссии при СНГ Игорь Назарук, рассматривает атаку ВСУ на автобус с гражданами республики в Брянской области как попытку вовлечь в военный конфликт.

«Мы рассматриваем эту атаку как целенаправленную» - сказал Назарук журналистам. «Это террористическая атака, - подчеркнул он. - Для того, чтобы еще сильнее разжечь пламя». «И вовлечь Республику Беларусь в международный военный конфликт», - добавил Назарук.