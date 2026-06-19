Минобороны сообщило об атаке сотен дронов ВСУ на российские регионы

Российские средства ПВО перехватили и уничтожили над регионами РФ и Черным морем 216 украинских БПЛА за шесть часов. Об этом сообщили в Минобороны России.

"В течение дня в период с 08:00 до 14:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 216 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Смоленской, Воронежской, Тульской, Калужской, Орловской, Тверской, Липецкой, Рязанской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря", - сказали в военном ведомстве.