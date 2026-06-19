В Минобороны РФ заявили, что контроль над селом Юрковка в ДНР открывает для российских сил новые стратегические перспективы, сообщает РИА Новости. Это поможет продвижению ВС РФ на славянском направлении.

Ранее в Минобороны рассказали, что российские войска за неделю взяли под контроль пять населенных пунктов в ДНР, в том числе Юрковку.

Село расположено в десяти километрах от двух крупных и важных городов - Славянска и Краматорска. Именно эта географическая близость дает российским штурмовым подразделениям серьезное преимущество для продвижения вперед.

Операцию по зачистке и взятию Юрковки провели военные 88-й отдельной мотострелковой бригады, которая входит в состав 3-й общевойсковой армии «Южной» группировки войск. Перед началом операции они провели разведку позиций ВСУ на этом участке.

После сбора данных по укрепленным районам ВСУ были нанесены удары, что позволило штурмовым группам успешно прорвать украинскую оборону и занять населенный пункт.