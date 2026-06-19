«Царьград» сообщил со ссылкой на украинский источник о попытках ВСУ подготовить операцию против Крымского моста. Утверждается, что речь идет об атаке с привлечением иностранных специалистов.

В конце мая бывший командующий сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес призвал Украину проводить операции против Крыма. Он поддержал атаки по Крымскому мосту.

Украинский источник «Царьграда» утверждает, что разрабатывают операцию против Крымского моста спецслужбы Украины при содействии Британии и НАТО «по заказу» Владимира Зеленского.

«Он мечтает об этом», - заявил источник.

В то же время, по словам собеседника издания, украинские власти и военные западных стран понимают, что уничтожить мост им не удастся. По версии «Царьграда», одним из ключевых элементов операции может стать «отвлекающий маневр» с использованием дронов.