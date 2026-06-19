ВС России ударили «Геранью» по используемому для хранения БПЛА центру ВСУ у Сум

Российские войска с помощью беспилотников «Герань» ударили по логистическому центру ВСУ «Новая Почта» у украинского города Сумы, который используется для хранения беспилотников, сообщает Минобороны России.

Данный логистический центр использовался для доставки, хранения и сборки БПЛА и их комплектующих.

«Удары по складу, находившемуся в районе города Сумы, наносились подразделениями войск беспилотных систем Вооружённых сил России с применением БПЛА-камикадзе «Герань», — говорится в сообщении.

15 июня российские войска поразили киевский завод «Радар», цех по производству украинских беспилотников на территории киностудии в Киеве, а также предприятия, производящие боевые части для ракет «Фламинго».

Кроме того, ВС России поразили заводы в Днепропетровске и Харькове, производившие сборку боевых частей для ракет и БПЛА ВСУ, а также инновационный терминал в Киеве, осуществлявший доставку и хранение продукции двойного назначения, в том числе для производства беспилотников, роботизированных комплексов и средств РЭБ.