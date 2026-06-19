ВСУ атаками дронов пытались сорвать смену персонала на ЗАЭС

Смена персонала на ЗАЭС происходила под атаками дронов ВСУ, сообщил "Вестям" директор станции Юрий Черничук.

"Утром была попытка сорвать доставку персонала на рабочие места, - сказал Черничук. - У нас в 07:00 [мск] происходит пересменка: ночная смена уезжает домой, утренняя приезжает. Все это сопровождалось постоянными атаками БПЛА противника".

Он добавил, что новая смена заступила на вахту, несмотря на попытки ВСУ этому помешать. Специалисты выполняют все функции в полном объеме.

Число персонала на площадке станции сократили из-за атак.