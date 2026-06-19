ВС РФ заподозрили в мощных ударах по бункерам у Херсона

Российские бомбардировщики Ту-22М3 могли атаковать командные пункты Вооруженных сил Украины, «как заглубленные, так и подвижные», и еще ряд приоритетных целей. Об этом рассказал aif.ru заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов.

По данным газеты, после того, как стало известно о поднятых в воздух четырех дальних бомбардировщиках Ту-22М3, украинские СМИ «начали разгонять панику».

Заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов обратил внимание на то, что Ту-22М3 являются «мощным оружие» и способны нести на борту крылатые ракеты Х-22.

«Цели для них - это крупные энергетические объекты, большие транспортные узлы, логистические пути. Что еще может быть? Портовая инфраструктура, например, на юге - в Николаевской, Херсонской и Одесской областях. Порты в этих регионах для нас приоритетны», — пояснил Попов.

Также, по его словам, Ту-22 могут наносить удары по железнодорожным узлам, с помощью которых «противник проводит передислокацию», и командным пунктам Вооруженных сил Украины.

«Они могут быть хорошо защищенные, заглубленные, так и подвижные. По ним тоже эффективно наносятся удары. Могут наноситься удары и по аэродромной сети», — подытожил Владимир Попов.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о том, что под российский удар в Харьковской области попали ключевые объекты, которые использовали украинские военные. А также, по его словам, были ликвидированы иностранные наемники ВСУ из Южной Америки и операторы украинских беспилотников.