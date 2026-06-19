Корпус морской пехоты США впервые перебросил истребители пятого поколения F-35B в Финляндию для участия в учениях Ramstein Flag 2026. Как сообщает специализированное издание Military Watch Magazine (MWM), самолеты были размещены в районе Терво, что находится у северо-западных границ России. Это стало первым случаем развертывания данных машин в столь близкой к российской территории.

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В рамках учений американские пилоты отрабатывают взлеты и посадки на участках автомобильных дорог, что демонстрирует растущее внимание Пентагона к рассредоточенным боевым операциям. Такая тактика позволяет передовой авиации функционировать вне крупных авиабаз, что повышает ее живучесть в условиях возможного конфликта. F-35B с его возможностью короткого взлета и вертикальной посадки считается особенно подходящим для подобных сценариев.

При этом западные эксперты обращают внимание на ряд существенных недостатков этого истребителя. F-35B является самым дорогим серийным истребителем в мире — его стоимость оценивается примерно в 130 миллионов долларов. Кроме того, он считается одним из самых сложных в техническом обслуживании, а его дальность полета значительно уступает российским Су-57 и Су-34.

MWM также отмечает, что маневренность F-35B является наихудшей среди всех истребителей XXI века. Его сверхзвуковой полет сильно ограничен, а внутренние отсеки для вооружения особенно малы, что ограничивает как типы носимого оружия, так и его количество. Эти характеристики ставят под сомнение эффективность машины в ближнем воздушном бою с российскими истребителями.

Размещение F-35B у российских границ происходит на фоне беспрецедентной активности НАТО в регионе. Москва неоднократно выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе, подчеркивая, что готова к диалогу, но на равноправной основе. Учения Ramstein Flag 2026, в которых задействованы американские истребители, лишь усиливают напряженность в регионе и демонстрируют стремление США к отработке наступательных сценариев в непосредственной близости от российских границ.