Российские артиллеристы и операторы беспилотных систем ликвидировали два центра управления дронами ВСУ на константиновском направлении.

Операторы беспилотников совместно с артиллеристами 17-й бригады большой мощности группировки войск «Юг» поразили два пункта управления БПЛА украинской армии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны России.

«В ходе ведения разведывательных действий операторы обнаружили пункт управления БПЛА, откуда производились запуски разведывательных и ударных дронов ВСУ. Координаты цели были переданы расчетам ударных дронов. В результате двух точных попаданий пункт управления был уничтожен вместе с живой силой противника», – рассказали в военном ведомстве.

Второй аналогичный объект был обнаружен и уничтожен точечным огнем из 152-миллиметрового орудия 2А65 «Мста-Б».

В министерстве отметили, что в результате успешных действий украинские войска лишились возможности вести воздушную разведку в этом районе боевых действий.

Кроме того, ударные дроны поразили два автомобиля противника около Константиновки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, бойцы 72-й мотострелковой бригады уничтожили два пункта управления беспилотниками под Константиновкой.

Днем ранее военнослужащие шестой мотострелковой дивизии ликвидировали центры запуска украинских дронов в этом же районе.

До этого российские войска полностью зачистили данный населенный пункт от расчетов беспилотных аппаратов противника.