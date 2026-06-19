Еврокомиссар признал полный провал оборонной политики Брюсселя
Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс констатировал системную проблему европейской оборонной политики — успешных общеевропейских проектов в этой сфере фактически не существует. Об этом сообщает Der Spiegel.
По словам европейского политика, поводом для столь резкого заявления послужил провал амбициозной инициативы по созданию истребителя нового поколения, который, по его словам, стал лишь очередным звеном в цепи неудач.
В беседе с журналистами Кубилюс отметил, что Европе до сих пор крайне редко удавалось доводить совместные оборонные разработки до логического завершения. При этом он выразил надежду на активизацию кооперации между странами-членами, предложив сосредоточиться на таких направлениях, как единая система ПВО, беспилотные комплексы и проектирование перспективной авиации.
Особое внимание еврокомиссар уделил росту военных бюджетов отдельных государств. Увеличение расходов ФРГ на оборону он назвал верным шагом и призвал другие страны последовать этому примеру. Однако Кубилюс предостерег от углубления фрагментации внутри Евросоюза, подчеркнув, что закупки вооружений в одиночку или малыми группами лишь усугубляют раздробленность оборонного рынка.
В этой связи он выступил за создание единого общеевропейского пространства в сфере оборонных закупок, призвав всех членов ЕС действовать в рамках коллективных, а не национальных интересов.
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