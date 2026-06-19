Еврокомиссар признал полный провал оборонной политики Брюсселя

Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс констатировал системную проблему европейской оборонной политики — успешных общеевропейских проектов в этой сфере фактически не существует. Об этом сообщает Der Spiegel.

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По словам европейского политика, поводом для столь резкого заявления послужил провал амбициозной инициативы по созданию истребителя нового поколения, который, по его словам, стал лишь очередным звеном в цепи неудач.

В беседе с журналистами Кубилюс отметил, что Европе до сих пор крайне редко удавалось доводить совместные оборонные разработки до логического завершения. При этом он выразил надежду на активизацию кооперации между странами-членами, предложив сосредоточиться на таких направлениях, как единая система ПВО, беспилотные комплексы и проектирование перспективной авиации.

Особое внимание еврокомиссар уделил росту военных бюджетов отдельных государств. Увеличение расходов ФРГ на оборону он назвал верным шагом и призвал другие страны последовать этому примеру. Однако Кубилюс предостерег от углубления фрагментации внутри Евросоюза, подчеркнув, что закупки вооружений в одиночку или малыми группами лишь усугубляют раздробленность оборонного рынка.

В этой связи он выступил за создание единого общеевропейского пространства в сфере оборонных закупок, призвав всех членов ЕС действовать в рамках коллективных, а не национальных интересов.

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