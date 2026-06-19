Стало известно, откуда ВСУ могли атаковать Сочи

Беспилотники могли атаковать Сочи из определенного украинского региона. Об этом рассказал aif.ru основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев.

Сегодня ночью мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил об угрозе атаки БПЛА. Он призвал жителей и гостей города не подходить к окнам. При этом ночью над российскими регионами были сбиты 133 дрона Вооруженных сил Украины.

По словам Максима Кондратьева, чаще всего Сочи атакуют беспилотники, вылетающие из Одесской области.

Украина выпустила беспилотники по Москве

«Это уже сложившаяся практика. Далее они огибают Крымский полуостров или пролетают над ним и летят дальше в сторону Краснодарского края и, соответственно, Сочи», - пояснил эксперт.

Напомним, что накануне почти 200 беспилотников пытались атаковать Москву и Подмосковье. Эта атака стала самой крупной для российской столицы за два года.