Минобороны России опубликовало новые данные касательно разработки биологического оружия на Украине и работе там биолабораторий, которые финансировали и реконструировали на средства из бюджета США. "РГ" собрала основное из доклада, который представил начальник войск радиационной, химической и биозащиты ВС РФ генерал-лейтенант Алексей Ртищев.

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Россия не раз инициировала обсуждение военно-биологическим программ Украины и Запада, которые нарушают конвенцию запрещении биологического и токсинного оружия, на площадках в Совбезе и Генассамблее ООН, однако до сих пор в ответ Москва получала лишь "отговорки и обвинения в дезинформации", напомнил Ртищев.

"Вместе с тем доведение до мирового сообщества документально подтвержденных сведений об этой незаконной деятельности стран Запада позволило нам добиться изменения ситуации", - отмечает генерал.

Так, в мае глава Нацразведки США Тулси Габбард объявила о начале расследования, связанного с финансированием предыдущей администрацией США 120 зарубежных биолабораторий, из которых более 40 расположены на территории Украины. Уже 12 июня офис американской нацразведки опубликовал релиз, где рассекретил документы, подтверждающие, что Вашингтон намеренно скрывал данные о биолабораториях на Украине.

В том релизе, в частности, говорилось, что многие из финансируемых администрацией США биолабораторий "проводили или продолжают осуществлять исследования с опасными патогенами", включая так называемые эксперименты в области усиления функций, причем "практически без какого-либо контроля или надзора".

В частности, в том релизе была представлена целая карта биолабораторий. Это объекты в Харькове, Днепре (ранее - Днепропетровск), Львове, Виннице, Тернополе, Чернигове и Одессе. Там шли изучения возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, лихорадок Марбург и Эбола, подчеркивает Ртищев.

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