Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что под удар в Харьковской области попали ключевые объекты, которые использовали украинские военные. Об этом пишут «Аргументы и факты».

По словам Лебедева, ликвидированы были иностранные наемники ВСУ из Южной Америки и операторы украинских беспилотников. В районе Волчанска целью стали свежие подкрепления ВСУ, которые пытались зайти на позиции с двух сторон реки Оскол.

Лебедев отметил, что все атакованные объекты ВСУ имели принципиальное значение для снабжения и координации украинских подразделений на этом направлении.

Утром 19 июня украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове. В Харьковской области была объявлена воздушная тревога. По данным ТАСС, на складе в Харькове после взрыва произошел масштабный пожар.