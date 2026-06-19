В харьковском Институте экспериментальной и клинической ветеринарной медицины проводились исследования тяжелых заболеваний, способных передаваться человеку и обладающих пандемическим потенциалом. Об этом 19 июня заявил начальник войск РХБЗ ВС РФ Алексей Ртищев.

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— В их числе — высоко патогенный грипп птиц, а также африканская и классическая чума свиней, болезнь Ньюкасла, обладающие пандемическим потенциалом, — сообщил Ртищев.

По его словам, данные исследования проводились при финансировании США. Эти данные подтвердила и американская нацразведка.

Так, отдельный проект, посвященный изучению возбудителя сапа, был профинансирован и завершен в рамках американской программы по зоонозным инфекциям, хотя случаев его выявления на территории Украины ранее не фиксировалось.

Помимо этого, он заявил, что номенклатура патогенов в Одесском НИИ свидетельствует о попытках разработки там компонентов биологического оружия. Также в рамках военно-биологического проекта Ю-Пи изучали возможность распространения и миграции сибирской язвы.

Уточняется, что основными подрядчиками при создании биолабораторий выступали компании «Метабиота», «Блэк энд Вич» и «Си-Эйч-Ту-Эм-Хилл».

— Получено очередное доказательство того, что биолаборатории на территории Украины финансировались и реконструировались на средства федерального бюджета Соединенных Штатов, — цитирует Ртищева ТАСС.

13 июня в МИД Украины заявили, что страна никогда не занималась разработкой биологического оружия, а все лаборатории на ее территории работают исключительно в рамках гражданской деятельности.

В свою очередь ирландский аналитик и экономист Филип Пилкингтон заявил, что рассекреченные архивы США подтвердили худшие опасения, связанные с деятельностью американских биолабораторий на Украине. По его словам, Вашингтон обязан предоставить международному сообществу подробные разъяснения целей функционирования биологических объектов, подконтрольных Пентагону.