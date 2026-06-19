Бойцы 11-го армейского корпуса группировки «Север» с начала июня уничтожили в Харьковской области более 50 беспилотников «Баба-яга». Об этом рассказал РИА Новости начальник огневого поражения корпуса с позывным Карта.

По его словам, дроны, которые Вооруженные силы Украины используют как для доставки грузов, так и для нанесения ударов, были сбиты и над линией боевого соприкосновения, и в буферной зоне.

При этом цели выявляются в ночное время коптерами с тепловизорами, а сбиваются из стрелкового оружия и тараном, пояснил Карта.

«Ликвидация «Бабы-яги» происходит за счет тарана и дистанционного подрыва осколочно-фугасной боевой части, закрепленной на беспилотнике, что позволяет полностью вывести гексакоптер из строя», - рассказал военнослужащий.

Напомним, что ранее в небе над Сумской областью развернулись воздушные бои беспилотников. Расчеты FPV-дронов применили тактику тарана, чтобы уничтожить сразу несколько тяжелых ударных БПЛА Вооруженных сил Украины, сорвав операцию противника.