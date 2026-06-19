Собянин сообщил об отражении атаки уже 16 направлявшихся к Москве БПЛА

Система ПВО отразила атаку еще двух беспилотников, летевших на Москву. Об этом в пятницу 19 июня сообщил мэр города Сергей Собянин.

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Всего количество сбитых БПЛА увеличилось до 16.

— Два БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — написал глава столицы в своем канале в МАКС.

14 июня один человек погиб, еще девять пострадали в результате удара Вооруженных сил Украины по многоэтажному дому в Орле. Днем ранее один человек погиб, трое пострадали в результате атаки украинских беспилотников на Темрюкский район Краснодарского края. Пострадавшим оказали медицинскую помощь.