ВС России взяли под контроль село Юрковка в ДНР

Министерство обороны России сообщило об актуальной обстановке в зоне проведения специальной военной операции по состоянию на 19 июня.

В ведомстве заявили, что российские военные взяли под контроль село Юрковка на территории Донецкой Народной Республики.

За неделю ВС РФ нанесли массированный и шесть групповых ударов в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам.

Российская армия в Константиновке уничтожает окруженного противника в юго-западной части населенного пункта и ведет наступление в микрорайоне Николаевский.

Средства ПВО сбили за неделю восемь крылатых ракет «Фламинго», 89 управляемых авиабомб и 3909 беспилотников ВСУ самолетного типа.