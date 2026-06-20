Вооруженные силы России прорвались в центральную часть Красного Лимана, сообщил военный эксперт Борис Рожин.

Борис Рожин в Max сообщил, что российские штурмовые группы просочились в центральную часть Красного Лимана.

По его словам, в настоящее время этот город, а также Константиновка находятся в процессе перехода под полный контроль Вооруженных сил России.

«Далее будут Святогорск и Белицкое», – заявил Рожин, оценивая перспективы дальнейшего освобождения населенных пунктов.

Российские подразделения вытеснили украинских боевиков из храма Иверской иконы Божией Матери в Красном Лимане.

Двумя днями ранее бойцы группировки «Север» установили контроль над четырьмя районами на северо-западных окраинах населенного пункта.

ВС России в Красном Лимане зачистили 48 зданий от украинских боевиков.