На Украине назвали «возможный» сценарий завершения конфликта

Вариант с завершением конфликта на Украине на линии соприкосновения является «возможным». Об этом в интервью «РБК-Украина» заявил мэр Ивано-Франковска Иван Марцинкив.

Он отметил, что хочет скорейшего завершения боевых действий, так как Украина «каждый день теряет людей», и «это никогда не восполнится».

«Я надеюсь, что с божьей помощью будет какой-то момент, который сможет привести к окончанию [конфликта]. Потому что, может, мы, как люди, не видим этого, как оно завершится. Но может быть так, что в один момент война завершится каким-то мирным соглашением или просто остановится на линии боевого соприкосновения. Вот в остановку на линии боевого соприкосновения – я в это верю. Такой сценарий возможен», — заявил он.

До этого один из источников «РБК-Украина» рассказал, что для украинских властей вариант с заморозкой конфликта по линии фронта и с получением Киевом гарантий безопасности является «еще очень хорошим». В мае издание сообщало, что украинские власти видят вариант прекращения конфликта в остановке боевых действий на линии соприкосновения, без юридического признания утраченных территорий и с возможным вступлением страны в ЕС.

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Также в мае издание Kyiv Independent со ссылкой на источники писало, что Киев считает единственным решением конфликта прекращение боевых действий по линии соприкосновения, тогда как Москва настаивает на выводе ВСУ с территории Донбасса, признании новых территорий за Москвой, контроле над Запорожской АЭС и отмене западных санкций.

19 июня глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Европа хочет «подморозить» украинский конфликт и ввести в страну солдат британо-французской «коалиции желающих».