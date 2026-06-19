Военкор рассказал о «планомерной зачистке» Константиновки

Российские подразделения ведут планомерную зачистку города Константиновка. Об этом рассказал в своем Telegram-канале военкор Евгений Лисицын.

Ранее командир мотострелкового батальона с позывным Задон заявил, что ВС РФ полностью заблокировали украинские силы в Константиновке и не дадут им выйти из города. По его словам, наступление в черте города развивается настолько стремительно, что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) не хватает времени, чтобы организовать ответ.

По данным военкора Евгения Лисицына, ВСУ «еще удерживают часть промзоны» в Константиновке.

«Однако наши бойцы продолжают выбивать противника из опорников», - отметил он.

Также, по его словам, российские войска после освобождения Рай-Александровки развивают наступление в сторону Николаевки, одновременно продвигаясь от Кривой Луки к Пискуновке. А на краснолиманском участке вошли в Красный Лиман со стороны Ломоносовского озера. Бои уже идут в районе станции Новаторская, есть продвижение западнее озера Лиман.

При этом на добропольском направлении продолжаются тяжелые встречные бои за Мирное, отметил военкор.

Накануне в Минобороны России сообщили о взятии под контроль Рай-Александровки в ДНР. Этот населенный пункт считался важным оборонительным узлом ВСУ. Военные эксперты отмечали, что контроль над селом поможет продвижению ВС РФ к Славянску и Краматорску.