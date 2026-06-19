ВС РФ добились огромного успеха в Лимане — там повторяется сценарий, который уже произошел в Константиновке. Как сообщает «Царьград», российские военные приближают финал борьбы за ДНР.

Колоссальный успех российской армии

ВСУ за последний неполный месяц уже дважды оказались в «котлах» — гарнизоны крупных городов оказались в плотном окружении, без логистики, резервов и приказа на отступление. Так, наличие окружения в Константиновке признала уже даже украинская сторона — по сообщениям с мест, уже в ближайшее время остатки гарнизона ликвидируют.

Не менее интересные события развернулись в Лимане — там повторился сценарий Константиновки. Военный обозреватель Михаил Дегтярев заявил, что бойцы ВС РФ за минувшие сутки сумели немного расширить зону контроля в центральной части Лимана, а также пересечь железную дорогу и выйти к микрорайону Южный после занятия промзоны в южной части города. Это один из ключевых районов города, поскольку там расположена многоэтажная застройка.

Часть Центрального и Коммунального районов попали в окружение. Сейчас у ВСУ остался небольшой участок, через который бойцы могут сбежать, однако это открытая и простреливаемая местность — наносить поражение можно как дронами, так и стрелковым оружием.

Когда эти участки падут, то для гарнизона противника наступит конец. Однако просто взять Лиман будет недостаточно: потребуется зачистить леса с юга, в том числе участок с селом Щурово. До тех пор будет риск контратак. По этой причине о полной зачистке говорить рано, однако прогресс за последние недели колоссальный.

Финал битвы за ДНР

На краматорском направлении наблюдаются подвижки, в том числе за каналом Северский Донецк — Донбасс. Прогресс наметился после взятия Тихоновки: ВС РФ активизировались южнее и севернее, пересекли канал, а также зашли и закрепились в селе Малиновка на улице Приозерной.

Южнее под контроль было взято село Марково, а также высоты севернее села. Дегтярев отмечает, что в этом видна попытка создать устойчивый широкий плацдарм для последующего наступления на Краматорск. По сути, оно уже началось: после падения Константиновки стартуют бои за Дружковку, за время которых появится возможность обеспечить выход к Краматорску с востока. В результате российская армия сможет давить на город как с востока, так и с юга.

На славянском направлении главным событием стало взятие Рай-Александровки, что без преувеличения является приговором Славянску. На добропольском направлении бойцы «Центра» продвинулись почти на 2 км и взяли село Степи. Далее потребуется взять Кучеров Яр, Золотой Колодезь и Рубежное, после чего ВС РФ смогут перерезать дорогу Доброполье — Краматорск.

Тайна «мертвого фронта»

Ресурсы противника продолжают недооценивать северное направление, уверяя общественность, что обстановка якобы стабильна, называя этот фронт «мертвым». Особенно активно об этом стали говорить на фоне последних дней, когда мониторинги обеих сторон зафиксировали снижение темпов продвижения. Однако этому нашлось логическое объяснение — перегруппировка перед «чем-то большим».

Накануне глава Минобороны Андрей Белоусов прибыл в штаб группировки войск «Север» с инспекцией. На командном пункте министр заслушал доклады командующего группировкой и офицеров штаба о текущей обстановке. Командующий группировкой генерал-полковник Евгений Никифоров доложил министру обороны о продвижении войск на линии боевого соприкосновения в зонах ответственности и характере действий противника.

Вопреки традиции, доклад главы ведомства оказался засекреченным и не был опубликован. Однако для понимания ситуации достаточно обратить внимание на два основных участка.

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На сумском направлении ВС РФ ведут бои за закрепление в Сумском лесу — успехи там будут означать фактически крах областного центра. На харьковском направлении штурмовики уже зашли в Казачью Лопань.

«Но и что важно, не просто зашли, а закрепились в постройках в северной части Казачьей Лопани. И опять-таки, что важно, не где-то на окраине, а продвинулись на километр в северной части по жилой застройке. То есть закреп существенный», — заявил Дегтярев.

Поселок представляет собой укрепленный узел обороны, а также важный логистический пункт. После его падения начнется наступление на Золочев, однако возможно и продвижение в сторону Харькова. Военный обозреватель замечает, что вопрос состоит в том, какие силы задействованы со стороны ВС РФ, однако если российские военные принялись за Казачью Лопань, то необходимые войска на участке есть.