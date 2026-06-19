ВС РФ научились уничтожать мосты групповыми ударами FPV-дронов

Российские операторы БПЛА научились уничтожать мосты ударами FPV-дронов, сообщает Forbes.

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"Это знаменательный прецедент. Хотя в теории кажется очевидным, что подобная атака может увенчаться успехом, видео стало убедительным доказательством того, что это действительно работает, и что FPV-дроны способны снести мост. Для проведения такой операции обычно требуется точно нацеленный авиаудар или использование огромной и дорогостоящей ракеты, такой как ATACMS", - пишет Forbes.

Недавно было опубликовано видео, в котором демонстрируются последовательные атаки 43 дронов, обрушившие важный для ВСУ мост через реку Нитриус. Хотя каждый из них в отдельности был слишком слаб, чтобы повредить такую массивную конструкцию, совокупное воздействие позволило добиться результата.

Первые несколько ударов по каждой опоре лишь слегка откололи бетон, но после этого колонна треснула, и от нее откололись более крупные фрагменты. После нескольких ударов часть бетона отслоилась, обнажив каркас из арматуры.

Ключ к успеху заключается в принципе работы железобетона . Добавление стальных стержней в бетон делает его менее хрупким и значительно повышает прочность на растяжение. Но прочность на сжатие по-прежнему обеспечивается бетоном.

Мосты проектируются с огромным запасом прочности, и железобетонный мост, как правило, может выдерживать как минимум вдвое большую нагрузку, чем предполагается. Однако без бетона в опорных балках мост не может выдержать собственный вес, как мы видим в последних кадрах видео: арматура начинает деформироваться, и мост обрушивается.

Точность делает такие атаки чрезвычайно эффективным: чуть больше 100 кг взрывчатки вместо 300 тонн бомб, которые тратили на мосты во время Второй мировой войны. При этом стоимость примененных дронов, вероятно, составляет менее 25000 долларов.

"За стоимость одной ракеты ATACMS можно осуществить сорок таких атак, отмечает издание", - отмечает издание.

Опоры моста - неподвижные цели, которые легко обнаружить визуально. Это значительно упростит программирование системы машинного зрения для их поражения, устраняя необходимость в операторе, управляющем дронами.

Теперь мы знаем, что даже для разрушения прочной конструкции достаточно всего нескольких десятков дронов. Вопрос заключается в том, насколько крупные сооружения можно уничтожать с использованием этой тактики. Потенциальными целями дронов могут стать не только крупные автомобильные и железнодорожные мосты, но и крупные здания, подводит итог издание.