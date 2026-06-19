Командир взвода ударных беспилотных летательных аппаратов 6-й общевойсковой армии группировки войск «Север» Вооруженных сил России с позывным Брест сообщил о панике среди подразделений ВСУ в Харьковской области. По его словам, российские войска за последнюю неделю уничтожили более 10 украинских терминалов связи Starlink, что привело к дезорганизации и панике среди украинских солдат из-за потери связи с командованием.

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«Уничтожение этих терминалов заставляет их совершать необдуманные действия. Мы подлавливаем их артиллерией и БПЛА», — отметил Брест.

Он также добавил, что благодаря качественной воздушной разведке удалось обнаружить станции Starlink как на линии боевого соприкосновения, так и в тыловых районах, что позволило эффективно поражать цели.

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