Уничтожение укрепрайона ВСУ попало на видео

Сеть блиндажей Вооруженных сил Украины в Запорожской области была уничтожена операторами БПЛА и штурмовиками Ивановского гвардейского соединения ВДВ из состава «Днепра». Видеозапись ударов опубликовала газета «Известия».

По данным издания, с этого рубежа украинскими войсками готовилась контратака. Было приято решение нанести «упреждающее огневое поражение» и зачистить опорные пункты.

«Первыми в работу вступили операторы ударных FPV-дронов. Точными ударами были уничтожены основные огневые точки (…) и большое количество украинских военнослужащих. После подавления сопротивления FPV-дронами, в лесополосу выдвинулись штурмовые группы», - отмечает газета.

В ходе штурма были ликвидировали бойцы ВСУ, которые отказались сложить оружие. На кадрах, приведенных изданием, видно как люди передвигаются в укрытиях, и как наносятся удары.

Ранее в Минобороны России отметили, что украинские силы сейчас избегают прямых стрелковых боев, делая ставку на артиллерию и FPV-дроны. Российские штурмовики выдвигались ночью в антидроновых плащах, забрасывали блиндажи ВСУ гранатами, а после зачистки сразу оборудовали новые укрытия для защиты от тяжелых гексакоптеров.