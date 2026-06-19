«Огненные мешки» и масштабные потери: что происходит на донецком направлении

Российские войска освободили село Рай-Александровка и блокировали крупный гарнизон Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Константиновке. Что происходит в регионе, и какие потери несет украинская армия, рассказал aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.

Накануне в Минобороны России сообщили о взятии под контроль «Южной» группировкой войск Рай-Александровки в ДНР. Этот населенный пункт считался важным оборонительным узлом ВСУ. Военные эксперты отмечали, что контроль над селом поможет продвижению ВС РФ к Славянску и Краматорску, а также к городу Николаевка.

Рай-Александровка

Освобождение Рай-Александровки стало результатом системной работы штурмовых отрядов, авиации и беспилотных систем. При этом населенный пункт был превращен ВСУ в мощный укрепрайон, а позиции дополнительно «залиты» бетоном, отметил советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.

«ВСУ планировали держать там длительную оборону, но ничего у них не получилось. Российские вооруженные силы применили авиабомбы ФАБ-500 и ФАБ-250, которые разрушили бетонные укрепления, после чего был занят весь населенный пункт», — рассказал Иванников.

При этом, по мнению эксперта, «операцию можно считать образцовой с точки зрения использования всех видов вооружения и всех видов войск». По оценке Иванникова, в боях было убито не менее 150 военнослужащих ВСУ, а более 350 получили травмы, несовместимые с дальнейшей службой.

«Для ВСУ это серьезная, в том числе и имиджевая, потеря. Зеленский с Сырским постараются сделать все возможное, чтобы скрыть эту утрату от украинского населения», — уверен Иванников.

Константиновка

По словам Иванникова, также подразделения Вооруженных сил Украины находятся в оперативном окружении и в Константиновке, попав там в «огневой мешок».

«Выхода у них нет, кроме как сдаться в плен и сохранить свою собственную жизнь. Командование бросило их: некоторое время назад туда приезжал главком ВСУ Александр Сырский и раздавал всем боевикам по две, а то и три награды, пытаясь фактически откупиться от них наградным фондом», — пояснил эксперт.

При этом он обратил внимание на то, что российские подразделения методично превращают многоэтажки, в которых «засел» противник, в щебенку и песок. И в случае, если украинские бойцы не сдадутся в плен высотки «похоронят их останки, как в могильном кургане».

Ранее командир мотострелкового батальона с позывным Задон заявил, что ВС РФ полностью заблокировали украинские силы в Константиновке и не дадут им выйти из города. По его словам, наступление в черте города развивается настолько стремительно, что у ВСУ не хватает времени, чтобы организовать ответ.