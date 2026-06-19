Политолог Блохин: Горячая фаза конфликта в Иране прекращена

Приведет ли подписанный меморандум к реальной сделке между США и Ираном? И удалось ли европейцам на саммите в Эвиане склонить на свою сторону Трампа в украинском вопросе?

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В программе "События. 25-й час" на вопросы ведущего Алексея Фролова ответил лектор российского общества "Знание" Константин Блохин.