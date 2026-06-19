ВС РФ активно уничтожают станции Starlink под Харьковом

Военнослужащие группировки войск «Север» за неделю обнаружили и уничтожили свыше 10 станций связи Starlink ВСУ на харьковском направлении, таким образом лишив противника управления. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил командир взвода ударных БПЛА с позывным Брест.

По его словам, успеха добились операторы дронов 6-й гвардейской общевойсковой армии. Ликвидация терминалов приводит к неразберихе в рядах ВСУ и снижает их боеспособность.

«Уничтожение станций заставляет противника совершать необдуманные действия в панике, так как нет связи с командирами. Тут-то мы и подлавливаем их артиллерией и БПЛА», — объяснил командир.

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Ранее СМИ сообщили о появлении у РФ новой системы РЭБ «Волна-купол-гарант». Утверждается, что этот комплекс способен подавлять сигнал от спутников системы Starlink на всех диапазонах.