Названо число сбитых ночью дронов над РФ

Российские средства ПВО перехватили и уничтожили за ночь над регионами РФ, акваториями Азовского и Черного морей 239 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.

"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 239 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Ростовской областей, Краснодарского края, Республики Крым, Республики Адыгея, и над акваториями Азовского и Черного морей", - сказали там.