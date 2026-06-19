Цех Запорожской АЭС подвергся массированной атаке дронов ВСУ

Возгорание произошло в одном из боксов транспортного цеха на Запорожской АЭС после массированной атаки беспилотников. Об этом сообщает станция в официальном Telegram-канале.

Вечером 18 июня и в ночь на 19 июня цех подвергся серии атак беспилотников ВСУ. Зафиксировано не менее 14 ударов. В результате одного из них случился пожар. Никто не пострадал.

Повреждения получили здания одного из боксов и ремонтной зоны. Полный масштаб ущерба оценить пока невозможно из-за сохраняющейся угрозы повторных атак и ограничений на проведение осмотров поврежденных объектов.

На ЗАЭС отмечают, что цель этих ударов — нарушить работу транспортной инфраструктуры станции, затруднить логистику и перевозку персонала, тем самым создав дополнительные риски для обеспечения безопасной эксплуатации станции. Персонал принимает все необходимые меры для поддержания безопасной и устойчивой работы АЭС.